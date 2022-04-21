الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسقبضت شرطة منطقة الرياض على (4) أشخاص، وافد نازح ومقيمين من الجنسية الباكستانية ومواطن، نفذوا حادثة جنائية بالسطو على مكتب اشتراكات لإحدى شركات الاتصالات وسرقة (326) جهازًا ذكيًا وإلكترونيًا (استُردت)، وتبين ارتكابهم حوادث جنائية مماثلة لعدة متاجر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //23:44ت م0202