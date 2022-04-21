المدينة المنورة 20 رمضان 1443 ه الموافق 21 أبريل 2022 م واسأشاد عدد من قاصدي المسجد النبوي بالجهود والخدمات المقدمة من القيادة الرشيدة - حفظها الله - لضيوف طيبة الطيبة وقاصدي المسجد النبوي الشريف .وأكد الزائر العراقي عبدالسلام أحمد أن المملكة وفرت الخدمات والتسهيلات لقاصدي المسجد النبوي لأداء عباداتهم بكل راحة واطمئنان وأمان، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأمن والاستقرار.بدوره أشار الزائر مصطفى من تركيا إلى أن ما شاهده خلال ذهابه لأداء الفريضة من تنظيم وحسن استقبال يدل على الاهتمام بقاصدي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما أشاد الزائر محمد ويس من باكستان بحسن التعامل الراقي والأخلاقي والإنساني من رجال الأمن ومن العاملين بالمسجد النبوي لتوفير الخدمات التي يحتاجها قاصديه كافة، بما يدل ويوثق اهتمام المملكة وقيادتها الرشيدة - أيدها الله - بقاصدي الحرمين الشريفين، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة.بدوره قال الزائر رشيد من الجزائر أن المملكة تقوم بجهود جبارة من خلال توفير جميع الخدمات والتسهيلات وتقديم فائق العناية وجليل الرعاية لضيوف المسجد النبوي، مشيراً إلى حرص المسؤولين كافة على تقديم أفضل الخدمات لقاصديه.//انتهى//23:46ت م0203