الباحة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم، نتائج مسابقة "القراءة والكتابة تجويد وإتقان"، والتي هدفت إلى رفع وتحسين المستوى الدراسي وتجويد مخرجات التعليم؛ وذلك تماشياً مع برامج التحول الوطني 2030.وشارك في مراحلها ما يقارب 26 ألف طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية، حيث اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش نتائج المسابقة, منوهاً بأنها تأتي في إطار حرص الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، على تنفيذ مبادرة تحسين جودة التعليم الابتدائي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني التي تنفذها الإدارة، مؤكدًا حرص الإدارة على الانطلاق في كافة مشاريعها وبرامجها من المجتمع التعليمي، وبالتحديد من الصف الدراسي الذي يزخر بالخبرات المتنوعة، داعيًا المدارس للعناية بالمسابقة وإظهار مكنونات الطلاب الإبداعية، وتقديم المتميزين منهم كنماذج يحذو حذوها بقية الطلاب والطالبات.وأشار إلى أن المسابقة في عامها الثاني على التوالي تؤسس عددًا من الأهداف السامية، من ضمنها رفع مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب والطالبات، وتمكينهم من مهاراتها الأساسية، وكذلك معالجة بعض أوجه القصور وتعزيز نقاط القوة، علاوة على غرس حب القراءة والكتابة في نفوس الطلاب والطالبات، وجعلها عادة دائمة الممارسة.//انتهى//23:47ت م0204