هروب 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 إبريل 2022م واسشرعت جمعية البرّ الخيرية بمحافظة هروب في تنفيذ برامجها الاجتماعية لمستفيديها ، وذلك ضمن مشروعاتها الخيرية استعدادًا لعيد الفطر المبارك ، حيث أودعت الجمعية مبلغ 176,000 ريال ، في حسابات 302 من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية ، ضمن مشروع كسوة العيد .كما شملت المشروعات إيداع الكفالة الشهرية للأيتام البالغ عددهم 212 يتيمًا ويتيمة بمبلغ 42,250 ريالًا ، إلى جانب إيداع الكفالة الشهرية بمبلغ 6,200 ريال لعدد من أسر السجناء .وسلّمت الجمعية 200 كوبون للأسر المستفيدة تحتوي على 1000 قطعة كسوة ضمن مشروع كسوة عيد الفطر بدعم من جمعية البر بجازان .وكانت الجمعية قد نفذت العديد من المشروعات خلال شهر رمضان المبارك لمساعدة ودعم مستفيديها .// انتهى //23:47ت م0205