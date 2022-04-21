اجتماعي / جمعية البرّ بمحافظة هروب تنفذ مشروعاتها الاجتماعية لعيد الفطر المبارك
الخميس 1443/9/20 هـ الموافق 2022/04/21 م واس
هروب 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 إبريل 2022م واس
شرعت جمعية البرّ الخيرية بمحافظة هروب في تنفيذ برامجها الاجتماعية لمستفيديها ، وذلك ضمن مشروعاتها الخيرية استعدادًا لعيد الفطر المبارك ، حيث أودعت الجمعية مبلغ 176,000 ريال ، في حسابات 302 من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية ، ضمن مشروع كسوة العيد .
كما شملت المشروعات إيداع الكفالة الشهرية للأيتام البالغ عددهم 212 يتيمًا ويتيمة بمبلغ 42,250 ريالًا ، إلى جانب إيداع الكفالة الشهرية بمبلغ 6,200 ريال لعدد من أسر السجناء .
وسلّمت الجمعية 200 كوبون للأسر المستفيدة تحتوي على 1000 قطعة كسوة ضمن مشروع كسوة عيد الفطر بدعم من جمعية البر بجازان .
وكانت الجمعية قد نفذت العديد من المشروعات خلال شهر رمضان المبارك لمساعدة ودعم مستفيديها .
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