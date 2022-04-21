مكة المكرمة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسيشارك المتطوعون، الدفاع المدني في خدمة ضيوف الرحمن في تقديم خدمات الإسعافات الأولية وإرشاد المعتمرين والزوار في المسجد الحرام والمسجد النبوي في شهر رمضان المبارك من خلال عدة نقاط تغطي أرجاء الحرمين الشريفين كافة.وتأتي هذه المشاركة من جهود المديرية العامة للدفاع المدني لتشجيع مشاركة المواطنين في العمل التطوعي والإسهام في تحقيق أهداف ومستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //23:59ت م0206