الرياض 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسرعى معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي حفل تدشين خدمة الزكاة عبر المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) والتي تسهل على الأفراد إخراج الزكاة بطريقة موثوقة، بما يضمن سرعة ومرونة إيصال الزكاة لمستحقيها من خلال خيارات السداد السريعة الآمنة.وأكد الغانمي أن تدشين خدمة الزكاة يأتي امتداداً للرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة -حفظها الله- لكل جوانب العمل الخيري والإنساني في المملكة وخاصة في شهر رمضان المبارك، مثمناً جهود القائمين على منصة تبرع وجهودهم في سبيل تحقيق التيسير وخدمة شعيرة زكاة الفطر ومستفيديها، فضلاً عن المزيد من خيارات البر والعمل الإنساني التي توفرها المنصة، بما يعزز مبدأ التكافل في المجتمع.وأشار إلى حرص الوزارة على تنمية الموارد المالية وقدرات الجهات غير الربحية، وتمكينها من تحقيق أهدافها وأثرها الاجتماعي المنشود من خلال توسيع وتنويع مصادر دخلها.يُذكر أن المنصة الوطنية للتبرعات تُعد الحل الأسهل والأمثل لإيصال المتبرع إلى المحتاج في شتى مناطق ومدن المملكة من خلال عملية تبرع آمنة وشفافة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الزكوات أكثر 4,5 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد عمليات التبرع أكثر من 2 مليون عملية، في مختلف المجالات الخيرية، بينما بلغ عدد الجمعيات المسجلة أكثر 1500 جميعة، حيث تقدم المئات من فرص التبرع لكافة البرامج والمجالات الخيرية وتوزيعها بتقنية عالية على المحتاجين.// انتهى //00:21ت م0001