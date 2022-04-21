رام الله 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسطالب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته بالتدخل الفوري والعاجل لتحمل مسؤولياتها تجاه عدوان الاحتلال على الأراضي الفلسطينية كافة، وخاصة القدس والمسجد الأقصى.جاء ذلك خلال لقائه، بمبعوثي الإدارة الأمريكية يائيل لامبرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، وهادي عمرو نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، يوم الخميس بمدينة رام الله.وشدد خلال اللقاء، على ضرورة الوقف الفوري لاعتداءات الاحتلال، والاحترام الكامل للوضع القانوني والتاريخي في القدس، مشيراً إلى أنه أمام عدم وجود أفق سياسي ورفض إسرائيلي لوقف الأعمال أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقات الموقعة، فإن القيادة الفلسطينية ستكون أمام استحقاق تنفيذ قرارات المجلس المركزي في القريب العاجل.وحذر الرئيس عباس من استمرار هذا الاحتلال على الأرض، وما يتخلله من اقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وأعمال القتل لأبناء الشعب الفلسطيني وغيرها من الاعتداءات الوحشية، التي ستؤدي إلى تبعات وخيمة لا يمكن احتمالها، مطالباً بسرعة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس حسب التزام الإدارة الأمريكية.//انتهى//00:28ت م0003