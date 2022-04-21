مكة المكرمة 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسأقامت وزارة الداخلية معرضًا توعويًّا في العاصمة المقدسة، للتعريف بالخدمات التي يقدمها المركز الوطني للعمليات المُوحَّد (911)، ودور المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للجوازات في خدمة المعتمرين وزائري الحرمين الشريفين، وخدمات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، إضافة إلى تقديم خدمات "أبشر".وشهد المعرض المقام في "مكة مول"، إقبالًا من الزوار، تعرفوا على الخدمات التي يقدمها مركز العمليات الأمنية الموحَّدة (911) بمنطقة مكة المكرمة، حيث يستقبل جميع المكالمات الطارئة الخاصة بالجهات الأمنية، باستخدام أحدث التقنيات، والاستجابة السريعة للمكالمات، بوجود كادر متخصص للتعامل معها بدقة وجودة عالية، ومتابعتها حتى انتهائها وتحليلها وفق أحدث معايير الجودة.وقدمت المديرية العامة للدفاع المدني، تعريفًا بدورها في خدمة قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، في المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ليؤدوا عبادتهم بيسر وسهولة، ومتابعة تطبيق إجراءات السلامة والتوعية في مساكنهم، بينما استعرضت المديرية العامة للجوازات خدماتها للمواطنين والمقيمين والزوار، كما قدمت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عدداً من الخدمات للزوار من المواطنين عبر الحقيبة المتنقلة المتوفرة في المعرض.// انتهى //00:58ت م0005