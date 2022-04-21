جيزان 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية بجازان 750,000 ريال في حسابات الأسر المستفيدة, ضمن مشروعات الجمعية لدعم الأسر لشراء كسوة عيد الفطر المبارك، حيث استفاد من المشروع 873 أسرة.وقد وزعت الجمعية 5423 سلة غدائية على الأسر المستفيدة، إلى جانب 72 جهازًا من الأجهزة الكهربائية المنزلية عبر مستودع الجمعية الخيري، إلى جانب تنفيذ مشروع تفطير الأسر، عبر الشراء المباشر من مراكز التموينات الغذائية, حيث استهدف المشروع 167 أسرة بتكلفة إجمالية بلغت 150,300 ريال.// انتهى //01:09ت م0006