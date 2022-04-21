حائل 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، في ممشى طريق عقدة اليوم، حفل ختام فعاليات مبادرة "صحتك في خطواتك"، والتي نظمها الأهلي الطبي بالتعاون مع أمانة منطقة حائل.وكان في استقبال سموه أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري.وتجول سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن في مضمار المشاة واطّلع على الفعاليات المقامة، ثم التقى بالفائزين في المسابقات الخاصة بالفعاليات كمسابقة إنقاص الوزن ومسابقة الطائي الرمضانية لكرة الطائرة، إضافة إلى تكريم المشاركين في الفعاليات من جهات حكومية وقطاع خاص والقطاع الخيري.يذكر أن المبادرة انطلقت في بداية شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية في تحفيز الممارسات الصحية للأفراد، كالمشي والرياضات الفردية والجماعية، وتم تقديم حزمة جوائز تحفيزية للمشاركة في الفعاليات تتجاوز 70 ألف ريال.// انتهى //01:11ت م0008