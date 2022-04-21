مكة المكرمة 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسكثفت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في إدارة شؤون إرشاد السائلين أمس، أعمالها ومهامها على إرشاد قاصدي البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم, وذلك للمستفتين عن مناسك العمرة والأمور الشرعية الأخرى لمواكبة متطلبات قاصدي بيت الله الحرام في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.وتقدم الإدارة خدماتها عبر ما يقارب (10) مواقع داخل المسجد الحرام، كما يوجد (23) كبينة هاتف للرد على السائلين يقوم عليها (63) من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، وبوجود الروبوت الإلكتروني بصحن المطاف على مدار (24) ساعة.وتحرص الإدارة على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك الزوار والمعتمرين والإجابة على استفساراتهم، وحرصاً منها على إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة لعموم المستفيدين، خصصت الإدارة رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف المجاني : 8001222400 / 8001222100.// انتهى //01:25ت م0010