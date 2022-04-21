رفحاء 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسنفذت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية, مشروع "عمرة رمضان"، استفاد منها 179 مواطناً ومقيماً، منذ بداية رمضان، قدم لهم خلال الرحلات العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية, ضمن عدد من البرامج الدعوية الموجَّهة.من جانب آخر, تنظم الجمعية سلسلة من الكلمات الوعظية والإرشادية والتوعوية طيلة شهر رمضان المبارك لمدة 60 ثانية يومياً في رمضان، وذلك ضمن الدروس والكلمات اليومية الرمضانية، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //01:26ت م0011