مقديشو 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسالتقى وزير المالية الصومالي عبدالرحمن دعالي بيله اليوم، بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا حافظ غانم، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن.وجرى خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي في الصومال، والتقدم المحرز في برنامج الإعفاء من الديون، بالإضافة إلى ملف الانتخابات، ومشاريع البنك التنموية في الصومال.من جهة أخرى ناقش الوزير الصومالي مع العضو البارز في وزارة الخارجية الأمريكية بيتر لورد، وأعضاء من صندوق النقد الدولي، ومؤسسات مالية أخرى، العديد من المواضيع المتعلقة بالشؤون المالية.// انتهى //01:47ت م0013