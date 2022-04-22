القطيف 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واستوج مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة القطيف عادل الصايغ، والمدير التنفيذي المكلف للاتحاد السعودي لكرة اليد نور الزاير، فريق النور بلقب بطولة النخبة لكرة اليد لدرجة الشباب 2022م للمرة الرابعة على التوالي، عقب فوزه على فريق الخليج بنتيجة 26 - 23 في آخر مباريات البطولة التي احتضنتها صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف على مدار أربعة أيام بمشاركة "النور-الخليج-الترجي- مضر"، إذ حل الخليج ثانياً فيما جاء الترجي ثالثاً ومضر رابعاً.يذكر أن فريق النور هو الفريق الوحيد الذي حقق لقب البطولة منذ انطلاقتها في العام 2016 ، حيث تمكن من تحقيقها أربع مرات كان آخرها يوم أمس الخميس.// انتهى //02:01ت م0014