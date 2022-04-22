نجران 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسعقدت اللجنة التنفيذية للجنة السلامة المرورية بمنطقة نجران اجتماعها أمس، برئاسة وكيل إمارة المنطقة المكلف الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وحضور مديري الإدارات الحكومية المعنية، وذلك بمقر الإمارة.وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من قبل لجنة السلامة المرورية في مجال التوعية المرورية المجتمعية بأهمية الالتزام بقوائم السلامة والأنظمة المرورية، وبحث سبل معالجة مسببات الحوادث الرئيسية على الطرق بالمنطقة، وتوفير جميع متطلبات السلامة، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ التوجيهات اللازمة حيالها.وأكد وكيل إمارة منطقة نجران المكلف أهمية وضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، التي تُعنى بالحركة المرورية وخاصة في ساعات الذروة أو خلال المناسبات التي تشهد كثافة مرورية.// انتهى //02:02ت م0015