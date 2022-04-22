مكة المكرمة 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسأدى المصلون بالمسجد الحرام اليوم صلاة العشاء والتراويح والتهجد في أول ليالي العشر الأواخر من الشهر الكريم ، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- .وامتلأت أروقة المسجد الحرام وساحاته والأسطح منذ وقت مبكر بالمصلين، حيث قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوفير المصاحف ، إضافة إلى عمليات التعقيم وخدمات التنقل المقدمة على أبواب المسجد الحرام.وكثفت الرئاسة أعمال التنظيف والتعقيم في جميع أنحاء المسجد الحرام حيث تم غسل الأرضيات عشر مرات لضمان سلامة قاصدي البيت العتيق، وتطهير المصليات واستخدام الآليات والمعدات الحديثة عبر أكثر من (4000) عامل وعاملة .كما قامت الرئاسة بتوزيع عبوات ماء زمزم، وأكثر من (25000) حافظة لماء زمزم موزعة في أرجاء المسجد الحرام، ووفرت في صحن المطاف الحقائب والعربات المخصصة لتوزيع الماء المبارك.من جانبها هيأت أمانة العاصمة المقدسة مواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة والتي يتم فيها حجز وإيقاف السيارات الصغيرة الخاصة بالمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة، ومواقف النقل العام حول المسجد الحرام.// انتهى //02:03ت م0016