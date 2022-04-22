الرس 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واستُوج فريق العنابي للكرة الطائرة بكأس بطولة الحزم الرمضانية للكرة الطائرة والميداليات الذهبية بعد فوزه على نظيره فلامينقو الذي حل وصيفاً ونال الميداليات الفضية في البطولة التي أقيمت على صالة نادي الحزم بالرس.وتوج نائب رئيس نادي الحزم عبدالله المقحم الفائزين فيما حصل فريق الدليمية على المركز الثالث والميداليات البرونزية بعد فوزه على الشعب الذي أتى رابعاً، فيما توج الرئيس التنفيذي بنادي الحزم الدكتور فهد العايد اللاعب فارس الزيدي بكأس أفضل لاعب شامل، ونال اللاعب عبدالجبار العماري كأس أفضل لاعب واعد، واللاعب يوسف الشتوي على أفضل ضارب في البطولة التي أشرف على إدارة مبارياتها الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ممثلاً باللجنة الفرعية للحكام بمنطقة القصيم.// انتهى //02:04ت م0017