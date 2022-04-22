سانتو دومينغو 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل بن فلاح الحربي، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية الدومينيكان، لفخامة الرئيس لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان.ونقل السفير الحربي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتمنياتهما لشعب جمهورية الدومينيكان بالمزيد من التقدم والرخاء.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //02:31ت م0019