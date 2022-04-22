الرياض 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسأوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (145) مخالفًا لنظام البيئة، (29) مواطنًا و(96) مقيمًا من الجنسية السودانية، و (9) مقيمين من الجنسية الهندية، و(6) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسيتين الباكستانية والسريلانكية، ارتكبوا مخالفات رعي (1844) متنًا من الإبل و(8056) رأسًا من الأغنام بأماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //02:32ت م0021