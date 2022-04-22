الرياض 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسدشن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتجديف، علي حسين علي رضا أول مركز تدريب للاتحاد، في منتجع درة العروس بمحافظة جدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة حسان علي رضا وعلي عبدالعزيز التركي وشيرين أبو الحسن ونبيلة أبو الجدايل ولبنى هداية.ويهدف الاتحاد من هذا المركز وجود مكان مناسب لممارسة رياضة التجديف وتأسيس لاعبي النشء, إضافة إلى تجهيز المنتخب السعودي للاستحقاقات المقبلة على رأسها دورة الألعاب الآسيوية في الصين التي تنطلق سبتمبر المقبل.وبدأ اللاعبون تدريباتهم في المركز على بحيرة درة العروس حيث شارك 11 لاعباً في التمارين بإشراف المدربين البريطاني وليام باري والمصري كمال حسن، وذلك على أنواع من القوارب الفردي والزوجي والرباعي.وتضمنت التدريبات التي استمرت لمدة ساعة ونصف تمارين على كيفية التكنيك الصحيح للتجديف والسرعات، عقبها تناول الجميع وجبة الإفطار التي أقامها الاتحاد ثم تم عقد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اتحاد التجديف الذي ناقش عدد من المستجدات واعتماد اللوائح.// انتهى //02:34ت م0022