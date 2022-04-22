ينبع 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسوقعت الهيئة الملكية بينبع اتفاقية استثمارية، وذلك لإقامة مشروع مصنع متخصص بإنتاج السيراميك على مساحة (400 ألف متر مربع) وبقيمة استثمارية تبلغ (375 مليون ريال سعودي) من المتوقع أن يوفر (367 فرصة وظيفية).ويُعد المشروع من المشاريع ذات القيمة الإضافية لمدينة ينبع الصناعية باعتبارها إحدى الصناعات التي تسهم برفع الناتج المحلي باستغلال الخامات والموارد الطبيعية لرفع ترتيب المملكة عالمياً بين الدول المصنّعة للسيراميك.كما وقعت الهيئة اتفاقية استثمارية أخرى، وذلك لإقامة مشروع مصنع متخصص بإنتاج المنتجات الطبية على مساحة (15 ألف متر مربع) وبقيمة استثمارية تبلغ (10 مليون ريال سعودي) من المتوقع أن يوفر (30 فرصة وظيفية).// انتهى //02:35ت م0023