الرياض 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان فريق العروبة بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 15 عامًا (الدرجة الأولى).وحقق العروبة اللقب بعد فوزه على نظيره البدائع بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي النجمة بعنيزة.وكان فريقا العروبة والبدائع صعدا رسميًا إلى الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2022 - 2023، بعد تأهلهما إلى نهائي بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم.يذكر أن الصاعد الثالث إلى الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عامًا سيتحدد يوم الأحد القادم حين يلتقي الخليج مع ضيفه السالمية في إياب تحديد المركز الثالث علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بدون أهداف.// انتهى //02:36ت م0024