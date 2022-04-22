فرسان 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسشارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة المشرف العام على مهرجان الحريد أمس، أهالي محافظة فرسان فعاليات صيد سمك الحريد المقامة ضمن المهرجان السنوي الثامن عشر لصيد الحريد بخليج الحصيص.وعقب وصول سموه المقر المعد للصيد أعطى سموه إشارة الانطلاق للمشاركين للصيد، حيث انطلق المتسابقون تجاه الممر المائي بالخليج الذي يمر به الحريد كل عام بعد أن تم وضع بعض الأشجار من شجر "الكسب"، إضافة إلى الحواجز التي يضعها الصيادون لمنع عبور السمك لذلك المرر الضحل لتبدأ بعد ذلك عمليات الصيد من قبل المتسابقين في محاولة للحصول على أكبر قدر من تلك الأسماك في تقليد عرفه أهالي الجزيرة منذ مئات السنين.وفي ختام الفعاليات أعلن سمو أمير منطقة جازان نجاح المهرجان، معرباً عن سعادته بزيارة المحافظة ومشاركة أهالي فرسان احتفالاتهم بمهرجان الحريد للعام الحالي، ومشاركتهم صيد سمك الحيد، مبرزاً الحركة التنموية التي تشهدها محافظة فرسان كغيرها من محافظات المنطقة من تطور ونمو في شتى المجالات، مشدداً على الأهمية السياحية والاستثمارية لجزر فرسان والمنطقة بوجه.ووصف سموه جزر فرسان التي يصل عددها إلى 200 جزيرة قابلة للاستثمار، بأنها من المناطق السياحة الواعدة، موجهاً سموه الدعوة لرجال الأعمال للاستثمار في فرسان والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة في مجالات السياحة والصناعة والزراعة وغيرها من المجالات.حضر مراسم صيد سمك الحريد معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن محمد الصقر.وكان سمو أمير منطقة جازان قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى محافظة فرسان حيث كان في استقباله محافظ فرسان عبدالله بن محمد الظافري وعدد من المسؤولين ومشائخ المحافظة.// انتهى //02:53ت م0027