بيش 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسشارك محافظ بيش الدكتور تريحيب بن عماش آل حفيظ مساء أمس، جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة احتفالها السنوي بمشروع "إفطار صائم ١٢" وتكريم الداعمين، وذلك بمقر المشروع في المحافظة.وأوضح مدير المشروع محمد بن أحمد مشلوي أن المشروع في عامه الـ ١٢ يقوم يومياً ومنذ بداية شهر رمضان على توزيع أكثر من (٢٥٠٠) وجبة إفطار على الجاليات داخل مخيم المشروع والمسافرين والماره عبر الطريق العام.ويشهد المشروع عقب الإفطار العديد من الدروس الرمضانية المصاحبة بلغات مختلفة، تشمل تعليم سورة الفاتحة وقصار السور، وتوزيع مواد دعوية على المشاركين من مختلف الجنسيات، وتنظيم مسابقات بين الجاليات لحفظ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ومسابقات ثقافية طيلة شهر رمضان المبارك، فيما يسهم نحو 200 متطوع من محافظة بيش وقراها في تنفيذ المشروع الذي يعد واحدًا من أكبر مشروعات تفطير الصائمين بمنطقة جازان.ودأبت الجمعية على تنظيم مشروع "إفطار صائم الدعوي" سنويًا، استثمارًا لروحانية الشهر الكريم، حيث انطلق المشروع عام 1431هـ، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين خلال الـ11 عامًا الماضية 420,948 مستفيدًا من مختلف الجنسيات، فيما بلغ عدد إجمالي الداخلين في الإسلام منذ بدء تأسيس المشروع إلى الآن 300 مسلم جديد.حضر الحفل مندوب الإفتاء بمنطقة جازان رئيس الجمعية محمد بن شامي شيبة، ومدير مركز التنمية اﻻجتماعية بمنطقة جازان عبدالله بن حسن الأمير، ومدير إدارة الدعوة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان محمد بن منصور الفرجي، ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة بيش والداعمين للجمعية.// انتهى //02:53ت م0028