فرسان 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسوقف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة المشرف العام على مهرجان الحريد الـ ١٨ بجزر فرسان، مساء أمس على معرض الحرف والمسابقات البحرية المصاحبة لفعاليات المهرجان، الذي تحتفي به وبضيوفه محافظة فرسان في كل عام.وتجول سموه على أقسام المعرض الذي تضمن مشاركة محافظة فرسان وتعليم جازان والصحة وحرس الحدود وفرع البيئة والمياة والزراعة بفرسان وصندوق التنمية بجازان وحماية الحياة الفطرية بفرسان، مستمعاً والحضور لشرح مفصل من الرئيس التنفيذي للمهرجان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي والقائمين على الأركان الخاصة بالجهات المشاركة في المعرض، إضافة لمشاركة الأسر المنتجة والالعاب والعروض الشعبية وغيرها من البرامج المتنوعة التي يشهدها المعرض بشاطئ الغدير.وشهد سموه والحضور عروضا تعريفية بالألعاب الشعبية القديمة التي تمارس من قبل الكبار والصغار، وشدة العروس التي كانت تقام سنوياً بقرية القصار، وعدد من اللوحات الشعبية والبرامج المتنوعة المقامة بالمناسبة.حضر مراسم الجولة معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن محمد الصقر ومحافظ فرسان عبدالله بن محمد الظافري وعدد من المسؤولين.// انتهى //03:34ت م0029