الرياض 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسأعرب رئيس الاتحاد الإسلامي في جمهورية مقدونيا الشمالية الشيخ شاكر فاتحو عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم الذي قدمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في مقدونيا الشمالية الذي أسهم في مساعدة الكثير من الأسر المحتاجة في شهر رمضان المبارك.ونوه بالجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية لمساعدة شعب مقدونيا خلال الأزمات التي مر بها، مبيناً أن برنامج تفطير الصائمين يجسد رسالة الأخوة في أسمى معانيها.// انتهى //04:13ت م0035