الرياض 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :المملكة تدين وتستنكر التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدرسة ومركزاً تعليمياً غرب العاصمة الأفغانيةالجبير يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في جمهورية موريشيوسنائب أمير الرياض يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقةنائب وزير الخارجية يشارك في أعمال اللجنة الوزارية العربية لمواجهة الإجراءات الاسرائيلية في القدس"سلمان للإغاثة" يسلم برنامج الأغذية العالمي 2.700 طن من التمور لتوزيعها في سبع محافظات يمنيةمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر ينجح في تغيير لغضروف الفقرات القطنية عن طريق البطنوزير المالية يترأس وفد المملكة إلى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليينفتيات الكشافة يقدمن نموذجا للعمل الإنساني في المسجد النبويمجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون يقر استراتيجية الهيئة المستقبليةالجدعان يبحث مع وزيرة المالية الإندونيسية تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين«الصناعة»: 261 مصنعاً بدأ الإنتاج في مارس الماضيأكاديمية منشآت تطلق مجموعة من المعسكرات المتخصصة لبناء وتطوير العمل الرياديأمانة الشرقية تطلق مشروع "الخبر خضراء" و "الخبر ارت" لتحويل الخبر لمدينة خضراء وجذب سياحيرفع كامل الطاقه الاستيعابية بالحرمين الشريفين خلال العشر الأواخروزير الصحة: الوضع الصحي للمعتمرين والزوار «مطمئن» ولم تُسجل بينهم أي تفشيات وبائيةالحقيل يسلم مستفيدي الإسكان التنموي للمرحلة الأولى من اتفاقية التملك مع «بنيان»تعليم المملكة يحتفي باليوم العالمي للإبداع والابتكار ويسجّل 1871 براءة اختراع دوليةمسك تفتح باب التقديم على الدفعة الثالثة من برنامج «قادة 2030»«الأمن العام»: غرامة مالية لمن يضبط قادمًا للعمرة دون تصريحنائب أمير حائل يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في ميدان عملهمتفويج أكثر من (4) ملايين معتمر بالمسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان المبارك"البيئة" تطرح عدة منتزهات للاستثمار بالباحةوركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (رؤية وطن) : «مصلحتي أن ينمو الوطن السعودي وأن يكون المواطن راضياً» كلمات تختصر نهج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد في القيادة، والتي أثمرت في أن تعيش بلادنا هذه الأيام أوج نموها وازدهارها، وتنعم بالأمن والاستقرار رغم التحديات التي تعصف بكثير من دول العالم، ماضية في طريقها لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وطموحاً، برؤية محكمة صاغها سمو ولي العهد، وباركها خادم الحرمين الشريفين.وأضافت : أمام ذلك، لا غرابة في أن يجعل السعوديون من ذكرى بيعة ولي العهد، التي تحل هذا العام في السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك، يوماً يحتفلون فيه بهذه الشخصية التاريخية الاستثنائية، التي أوجدت واقعاً جديداً لمسيرة حافلة بالإنجازات العظيمة أصبحت حديث العالم كله.وأوضحت : وتأتي هذه الذكرى وقد حقق الوطن قفزات تنموية في فترة وجيزة عبر منظومة عمل متكاملة دون كلل، وبطموح يعانق عنان السماء في ظل قيادة ملهمة.وتابعت : عند الحديث عن محمد بن سلمان، لا بد أن تحضر الصدقية والصراحة والرؤية الحكيمة المؤثرة.وختمت : مختصر القول: ولي العهد أفعال تطابق الأقوال.وأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (العناية بضيوف الرحمن) : يشهد الحرمان الشريفان حشودا كبيرة من ضيوف الرحمن المعتمرين والزوار ، خاصة في العشر الأخيرة من الشهر الفضيل ، وقد جندت المملكة كافة الطاقات والامكانات لتوفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة من خلال منظومة الرعاية المتكاملة التي يقوم عليها أبناء الوطن ، تجسيداً لشرف المسؤولية التي تؤكد عليها القيادة الرشيدة ، حفظها الله ، والجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة وكافة القطاعات المعنية على مدار الساعة ، حيث رعاية المملكة لضيوف الرحمن هي دائما حالة متصلة من الجهود والخدمات المتكاملة ، تتوجها العناية التامة بالحرمين الشريفين ، واستشراف كل ماهو جديد من الإمكانات التقنية والمشروعات والخطط لتحقيق المزيد من التيسير والرعاية المثلى.وتابعت : وفي مكة المكرمة ، كما في المدينة المنورة ، أكدت قيادات قوات أمن العمرة المشاركة في شهر رمضان ، جاهزية وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين والزوار خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم ، ليقضوا عباداتهم وشعائرهم في أجواء من الطمأنينة التامة في رحاب الحرمين الشريفين ، بتوفير الخدمات بكفاءة عالية واستيعاب التدفقات اليومية للمعتمرين من الداخل والخارج باحترافية، وتطبيق أعلى معدلات الأمن والسلامة.// انتهى //06:30ت م0039