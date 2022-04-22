عدن 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسصوت مجلس النواب اليمني، خلال جلسة عقدها في عدن، بالموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، مع جملة ملاحظات شملت الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية.ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) فإن المجلس ناقش في اجتماع يوم الخميس برنامج الحكومة المقدم من رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لطلب منح الثقة للحكومة على ضوء البرنامج.ودعا رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، رئيس وأعضاء الحكومة إلى التعامل بجدية لتحقيق برنامجها والملاحظات الواردة عليه وطالبها بتقديم بتقارير متكاملة إلى المجلس في جلساته المقبلة.من جانبه أكد رئيس الوزراء، معين عبد الملك، التزام الحكومة بتنفيذ كافة ما جاء في برنامجها ومقترحات مجلس النواب وقال إن الحكومة تعمل في ظروف استثنائية وتواجه تحديات وصعوبات متعددة و تعمل جاهدة على مواجهة وحل هذه الصعوبات والتحديات.كما تعهد رئيس الوزراء بموافاة مجلس النواب بتقرير يصدره كل ثلاثة أشهر بتقرير يوضح فيه ما أنجزته الحكومة والصعوبات الماثلة أمامها .// انتهى //06:35ت م0040