جاكرتا 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسنفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في إندونيسيا مشروع إفطار الصائم في مركز الندوة بجاكرتا من خلال تقديم موائد الإفطار للمستفيدين من الشباب والجمعيات الأعضاء، وصاحب الإفطار برامج وكلمات ومحاضرة توعوية عن فضل شهر رمضان المبارك وفوائد الصيام الصحية والعملية في حياة المسلم إلى جانب الأجر العظيم للصيام عند الله.وذكر مدير مكتب الندوة في إندونيسيا (أانج سواندي وارجا) أن المجتمع الإندونيسي خلال شهر رمضان يعبر عن عاداته الأصيلة وتقاليده الراسخة التي تجسد قيم المحبة والتواصل الاجتماعي حيث يخرج عدد من الأشخاص إلى وسط الحي أو مداخل الطرق أو المساجد لدعوة عابري السبيل والمساكين والفقراء لمشاركتهم في تناول الإفطار.وثمن مدير مكتب الندوة جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا تواجدها الدائم في دعم ومساندة هذه البرامج النوعية التي تعبر عن قيم التلاحم والتراحم بين المسلمين في شهر رمضان المبارك، سائلا الله أن يديم على مملكة الإنسانية الأمن والرخاء والاستقرار.// انتهى //06:37ت م0041