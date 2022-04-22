عدن 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واساستعرض مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في اجتماع، له الليلة الماضية بعدن، جملة من التحديات في الساحة الوطنية، والهادفة إلى تفعيل مؤسسات الدولة.وفي الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس المجلس، رشاد محمد العليمي، وحضره أعضاء المجلس جرى مناقشة التحديات في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والقضائية والإدارية.ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) اتخذ مجلس القيادة الرئاسي عددا من القرارات إزاء المواضيع التي تمت مناقشتها في كافة الجوانب.// انتهى //06:38ت م0042