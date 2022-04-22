الرباط 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالاجتماع الذي عقدته أمس بالرباط، اللجنة الملكية للحج، واطلعت خلاله على التدابير التي اتخذتها السلطات المكلفة بالحج في المملكة العربية السعودية، وحددت مجموعة من الشروط لتمكين المغاربة من أداء هذه الفريضة.وأولت صحف الرباط اهتمامها للاجتماع الطارئ الذي عقدته بعمان اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، لبحث التطورات الاخيرة على الساحة الفلسطينية وسبل تخفيض التصعيد الحالي في القدس والمسجد الأقصى.وأبرزت الصحف تأكيد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال هذا الاجتماع، أن المملكة المغربية تشدد على ضرورة الامتناع عن كل من شأنه تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية وما ينتج عن ذلك من جر المنطقة نحو مزيد من التأزيم والتوتر.وتناقلت صحف المغرب الدعوات الموجهة الى السويد من أجل احترام معتقدات المسلمين، عقب إقدام بعض المتطرفين على حرق نسخ من القرآن الكريم بمدن سويدية.وتابعت صحف الجمعة تطورات الاوضاع الميدانية في أوكرانيا، مشيرة الى اعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن سيطرة قوات بلاده على مدينة ماريوبول الاستراتيجية.وتطرقت الصحف الى سباق انتخابات الرئاسة الفرنسية الذي دخل منعطفه الأخير، قبل موعد الحسم في 24 أبريل الجاري، حيث يسعى المرشحان إيمانويل ماكرون ومارين لوبين إلى استقطاب أصوات أكبر عدد من الناخبين.// انتهى //07:12ت م0043