رام الله 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مدينة رام الله، مبعوثي الإدارة الأميركية يائيل لامبرت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، وهادي عمرو نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، حيث طالب الرئيس عباس، الرئيس بايدن وإدارته، بالتدخل الفوري والعاجل لتحمل مسؤولياتها نظرا لخطورة الأوضاع جراء الاجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كافة وخاصة القدس والمسجد الاقصى وكنيسة القيامة.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، أصيب أكثر من 20 مواطناً خلال اقتحام شرطة الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي، فيما قصف الاحتلال عدة مواقع في قطاع غزة، واعتقل 10 مواطنين في القدس والضفة الغربية، وسجلت عدة إصابات خلال اعتداءات للمستوطنين.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإعلان البرلمان العربي عن عقد اجتماعا له برئاسة عادل العسومي، وحضور أعضاء المكتب، في مقر الأمانة العامة للبرلمان بالعاصمة المصرية القاهرة يوم السبت المقبل، لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.وأوردت صحف فلسطين خبر مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المجتمع الدولي، بكسر المعايير المزدوجة في التعامل مع القانون الدولي، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني، مع استمرار العدوان عليه ومصادرة حقوقه المشروعة.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، عدوان الاحتلال المتواصل ضد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المضايقات التي تفرضها سلطات الاحتلال على وصول المصلين إلى كنيسة القيامة ومحاولتها التحكم بأعدادهم كجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني ومظاهره الجماعية في القدس المحتلوتحدثت صحف فلسطين عن دهوة رئيس دائرة القدس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني، العالمين الإسلامي والمسيحي للتحرك العاجل لإفشال تهويد المقدسات الإسلامية.ونشرت صحف هذا اليوم تأكيدات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية توحيد الجهود العربية وتنسيقها وتكثيفها، لوقف التصعيد في القدس.ولفتت الصحف النظر لتأكيدات الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من خطورة القرار الإسرائيلي بفرض قيود على دخول المصلين المسيحيين إلى كنيسة القيامة.// انتهى //09:04ت م0044