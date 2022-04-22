المدينة المنورة 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطار رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة ١١ من صباح اليوم وتستمر حتى الثامنة مساءً.// انتهى //10:29ت م0048