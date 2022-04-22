عام / "المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
الجمعة 1443/9/21 هـ الموافق 2022/04/22 م واس
المدينة المنورة 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطار رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة ١١ من صباح اليوم وتستمر حتى الثامنة مساءً.
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10:29ت م
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