القاهرة 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الجولة التفقدية التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لمنطقة توشكي بمحافظة أسوان، وأعطى خلالها إشارة بدء موسم حصاد القمح بالأراضي التي تم استصلاحها مؤخرًا، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة تدعم الأمن الغذائي وتزيد الصادرات وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى مواصلة المستوطنين اليهود اقتحام ساحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.ونشرت صحف الجمعة في الإطار ذاته إدانة اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى والحرم القدسي.وعرجت على مطالبة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، بالامتناع عن تسييس إنتاج النفط مع ضمان الإدارة الفعالة والشفافية والتوزيع العادل للإيرادات ذات الصلة.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن مقتل ١٤ شخصًا وإصابة العشرات في تفجيرين بأفغانستان.// انتهى //10:32ت م0049