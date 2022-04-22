تونس 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بتوقيع الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء التونسي على مرسوم تنقيح بعض أحكام قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وتابعت سلسلة اللقاءات التي أجراها الوفد التونسي المشارك في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين مع مسؤولي البنك الدولي بواشنطن، موردة بياناً لنائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج قال فيه إن آفاق التعاون بين تونس والبنك ممتازة خاصة في ضوء النوايا المعلنة للإصلاح وتعزيز حوافز الاستثمار وتحرير القطاع الخاص.وأخبرت صحف الجمعة عن عقد الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، أمس، أول اجتماع لها، منذ منحها الثقة مطلع الشهر الماضي، في سبها جنوب ليبيا.وتطرقت إلى الاجتماع الطارئ بالعاصمة الأردنية عمان للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ، ناقلة تأكيد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في كلمته أمام اللجنة، أن استباحة الحرم القدسي والمسجد الأقصى لن يولد سوى المزيد من العنف والعدائية والكراهية بين الأديان.وتحدثت عن مواصلة القوات الإسرائيلية ومجموعات من المستوطنين اقتحامها المسجد الأقصى لليوم الرابع على التوالي، وسط توقعات أن تدفع هذه الاستفزازات والانتهاكات الصهيونية إلى إشعال الأوضاع في القدس.وتابعت صحف تونس المناظرة التقليدية التي جمعت الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته ايمانويل ماكرون ومرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان المتأهلين للدورة الثاني من انتخابات الرئاسة، مشيرة إلى أن المواجهة كانت أقل توتراً مما كانت عليه بالاستحقاق الانتخابي عام 2017 لكنها لم تكن خالية من ملفات ساخنة تناولها المترشحان.// انتهى //10:52ت م0051