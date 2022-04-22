الخرطوم 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تسليم السودان أمس، قيادة الأمم المتحدة مصفوفة بمتطلباتها من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس".ونقلت عن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قوله إن الخروج من الوضع السياسي الراهن يتطلب وحدة الصف الوطني والاتفاق على حوار شامل.ولفتت صحف الجمعة الانتباه إلى مطالبة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، أمس، مجلس الأمن الدولي بمواصلة تقديم الدعم للقوة الأممية الأمنية المؤقتة لأبيي "يونيسفا" وتمديد تفويضها لـ5 أشهر أخرى.وركزت على تنظيم برنامج الإطار المتكامل المعزز بوزارة التجارة والتموين السودانية أمس، ورشة عمل حول قضايا التجارة والتجارة العالمية، وذلك ضمن فعاليات البرنامج، لرفع الوعي للقطاعين العام والخاص، بقضايا التجارة من أجل بناء القدرات المؤسسية لقطاع التجارة.وعرجت على مطالبة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته بالتدخل الفوري والعاجل لتحمل مسؤولياتها تجاه عدوان الاحتلال على الأراضي الفلسطينية كافة، وخاصة القدس والمسجد الأقصى.// انتهى //10:57ت م0053