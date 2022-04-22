برلين 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 161 ألفاً و718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و289 وفاة.وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في البلاد ارتفع إلى 24 مليوناً و6 آلاف و254 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 133 ألفاً و921 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 21 مليوناً 58 ألف حالة.// انتهى //11:09ت م0054