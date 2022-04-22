جنين 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسأصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المسجد الأقصى، في الجمعة الثالثة من رمضان.ونقلت مصادر فلسطينية عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، بأن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، وجرى نقل 11 إصابة إلى المستشفى، لتلقي العلاج.وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال شاباً مصاباً برصاصها من باحات المسجد.وأفادت المصادر وشهود عيان أن حريقاً نشب بإحدى أشجار المسجد الأقصى نتيجة لاستمرار إطلاق الرصاص والقنابل من قبل قوات الاحتلال.// انتهى //11:10ت م0055