إسلام آباد 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واساهتمت الصحف الباكستانية اليوم ببدء رئيس الوزراء شهباز شريف تطبيق خطة عاجلة للسيطرة على أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية، واحتواء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ أشهر.واهتمت بتسليم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية حكومة خادم الحرمين الشريفين من التمور لجمهورية باكستان الإسلامية، والتي بلغت مئة طن هذا العام.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى تصريحات وزير المالية الباكستاني الجديد مفتاح إسماعيل الذي أشار فيها إلى وضع صندوق النقد الدولي خمسة شروط رئيسية لإحياء حزمة القروض أو ما تسمى حزمة الإنقاذ البالغة ستة مليارات دولار، وتشمل الشروط إلغاء الدعم الحكومي على الوقود وسحب نظام الإعفاء الضريبي.وتابعت تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يواصل المستوطنون اليهود انتهاك حرمة المسجد الأقصى بدعم من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وتناولت صحف الجمعة في الشأن الإقليمي أنباء مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء تفجيرين نفذهما تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان.// انتهى //11:11ت م0057