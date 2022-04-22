المدينة المنورة 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسخصصت مكتبة المسجد النبوي ركنًا خاصًا بكتب الاعتكاف وأحكام الصيام وفضائل العشر الأواخر وذلك ضمن حرص واهتمام وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في تقديم الخدمات للمعتكفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.ويهدف ذلك إلى التسهيل على المعتكفين التفقه في الأحكام المتعلقة بالاعتكاف والأعمال الفضيلة التي يقوم بها المعتكف والمخالفات الواجب تجنبها خلال هذه الفترة، إضافة إلى أحكام وفضل الصيام والعشر الأواخر من رمضان وفضل ليلة القدر ما فيها من أجر عظيم.// انتهى //13:08ت م0062