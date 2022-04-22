لندن 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسانخفض معدل مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال شهر مارس الماضي بنسبة 1.4 في المئة.وأظهرت بيانات رسمية في بريطانيا اليوم تراجع مبيعات السلع المعروضة عبر شبكة الإنترنت بشكل خاص مع تخفيض المستهلكين الإنفاق على السلع غير الضرورية، فيما انخفضت مبيعات الوقود أيضًا في الوقت الذي قلص فيه المواطنون استخدام السيارات جراء الزيادات العالمية في أسعار البنزين والديزل.وبلغ معدل التضخم في بريطانيا هذا الشهر 7.0 في المئة، مسجلاً بذلك أعلى حصيلة منذ ثلاثة عقود، مرجحة بالزيادة مع بدء تطبيق لائحة جديدة لأسعار الطاقة هذا الشهر.// انتهى //13:16ت م0063