بكين 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسارتفع حجم الاستثمار المباشر الصيني غير المالي في الخارج خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.3 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 170.95 مليار يوان.وأظهرت نتائج أرقام رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية، أنه من حيث القيمة بالدولار الأمريكي، ارتفع حجم الاستثمار المباشر الصيني غير المالي في الخارج بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 26.92 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى ازداد الاستثمار المباشر الصيني غير المالي إلى دول "الحزام والطريق" خلال الربع الأول من العام، بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 5.26 مليارات دولار أمريكي.وبلغ حجم الاستثمار في مجال البيع بالجملة والتجزئة 5.45 مليارات دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 36.3 في المئة على أساس سنوي، فيما ارتفع الاستثمار في قطاع التصنيع بنسبة 13.3 في المئة على أساس سنوي.// انتهى //13:25ت م0065