إسلام آباد 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال نديم رضا اليوم مع رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة النيجيرية الجنرال لكي يولوني اونيونشيا اريبار، الذي يزور باكستان حاليًا .وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الأركان المشتركة في مدينة راولبندي الأمور المهنية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التعاون في مجالات الدفاع والأمن والتدريب العسكري.// انتهى //13:43ت م0069