سياسي / رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية يلتقي برئيس أركان الدفاع النيجيري
الجمعة 1443/9/21 هـ الموافق 2022/04/22 م واس
إسلام آباد 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واس
التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال نديم رضا اليوم مع رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة النيجيرية الجنرال لكي يولوني اونيونشيا اريبار، الذي يزور باكستان حاليًا .
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الأركان المشتركة في مدينة راولبندي الأمور المهنية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التعاون في مجالات الدفاع والأمن والتدريب العسكري.
// انتهى //
13:43ت م
0069