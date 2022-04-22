طوكيو 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسسجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 43 ألفًا و3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و51 وفاة.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية انتشار الوباء ارتفع إلى 7 ملايين و586 ألفًا و563 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 29 ألفًا و273 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين وصل إلى 7 ملايين و28 ألفًا و325 حالة.// انتهى //13:43ت م0070