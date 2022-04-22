إسلام آباد 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسقتل ضابط في الجيش الباكستاني خلال تبادل لإطلاق النار مع عناصر إرهابية في منطقة أوران بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.وأوضح بيان للجيش الباكستاني اليوم أن عناصر إرهابية هاجمت الليلة الماضية مركزاً لقوات الأمن في المنطقة، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة رائد، وإصابة جنديين آخرين بجروح.وأضاف البيان أن قوات الأمن تصدت للهجوم وأجبرت الإرهابيين على الفرار من الموقع، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.// انتهى //13:47ت م0072