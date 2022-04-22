تونس 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسأجرى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي في العاصمة الأردنية عمان مشاورات مع نظيريه الفلسطيني رياض المالكي، والمصري سامح شكري.وتناولت محادثات الوزير التونسي مع نظيره الفلسطيني وفق وكالة الأنباء التونسية اليوم، تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في القدس، مؤكدين ضرورة خروج اجتماع عمان بخطة عمل وبرسائل واضحة إلى المجتمع الدولي قصد تفنيد سرديات السلطة القائمة بالاحتلال والمغالطات التي تروج لها فيما يتعلق بالوضعية القانونية والتاريخية للقدس والمسجد الأقصى.وشدد الوزيران على ضرورة العمل على جميع الأصعدة الدولية ثنائياً ومتعدد الأطراف من أجل كشف مخططات الاحتلال الممنهجة والرامية إلى التهويد التدريجي لمدينة القدس.وبحث الجرندي مع نظيره المصري سامح شكري اجتماع عمان ومخرجاته، إلى جانب بحث العلاقات الثنائية والاستعدادات الجارية في أفق انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.// انتهى //13:55ت م0074