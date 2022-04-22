جيزان 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان جولات ميدانية على وكالات ومعارض السيارات في المنطقة ، وذلك ضمن جولاتها الرقابية والتفتيشية المتواصلة على جميع المعارض المنتشرة بالمنطقة.وتهدف الجولات للتقصي حول ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها ورصد أعداد السيارات الجديدة في معارض السيارات بالمنطقة ومعرفة مصادرها والتحقق من أعداد السيارات التي تباع من قبل الوكلاء لتجار المعارض ومقارنتها بأعداد السيارات التي تباع للمستهلكين مباشرة ، إضافة لمراجعة سجلات حجوزات المستهلكين.وأكد فرع التجارة بجازان مواصلة تنفيذ جولاته الرقابية وتطبيق العقوبات الرادعة على الوكالات والمعارض المخالفة إن وجدت ، وإعطاء الأولوية لمتابعة طلبات المستهلكين ومدى تقيد المعارض تسلميهم سيارتهم في المواعيد المحددة لها.//انتهى//14:09ت م0076