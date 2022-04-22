عمّان 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.9%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2429.2 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 9 ملايين دينار أردني مقارنة مع 11.8 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 23.8%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 45.1 مليون دينار أردني، مقارنة مع 59.2 مليون دينار للأسبوع السابق.وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 24.6 مليون سهم، نُفذت من خلال 18602 صفقة.// انتهى //15:05ت م0078