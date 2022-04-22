ثقافي / "جستر جازان" تختتم ندوتها المتخصصة عن اضطراب طيف التوحد
الجمعة 1443/9/21 هـ الموافق 2022/04/22 م واس
جيزان 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022م واس
أوصى متخصصون بأهمية إلحاق الأطفال الذين يتم تشخيصهم باضطراب طيف التوحد ، بمراكز متخصصة للتدخل المبكر ، ومتابعة التدريب المستمر ، وإضافة أنشطة جماعية منزلية للطفل ، ووضع جدول يومي يقلل ساعات الفراغ ، والتدريب على الاستقلالية والعناية الذاتية .
جاء ذلك في ختام الندوة المتخصصة التي نظمتها الجمعية السعودية للتربية الخاصة جستر "جازان" مساء أمس عبر الاتصال المرئي بعنوان "كن معي - اضطراب طيف التوحد " ، بالتعاون مع مركز اضطرابات النمو والسلوك بجازان .
وأكد المشاركون في الندوة على أهمية عدم انطواء أسرة الطفل التوحدي في محيطه ، والعمل على التخطيط المثالي لمستقبل الطفل التوحدي باستشارة المتخصصين ، ومحاولة الكشف عن ميول الطفل، وإظهار محبة الطفل أمام الآخرين ، وزيادة الاهتمام به بما يسهم في تطوير قدرات الطفل ومهاراته ويزيد من ثقته بذاته .
واستعرضت الندوة دور المجتمع والأصدقاء في تقديم الدعم النفسي والمعنوي لأسرة الطفل التوحدي ، ومشاركتهم في مناسباتهم الاجتماعية ، وتقديم العون لهم .
وكانت الندوة قد تضمنت محاور متخصصة حول مفهوم التوحد وأنواعه وسماته ، وإستراتجيات تدعم أطفال التوحد ، وتعليم وتدريب أطفال التوحد .
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15:11ت م
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