طرابلس 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسشدد وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو على أنه لا يوجد أي مخرج من الأزمة الليبية الراهنة إلا التسوية السياسية ، مؤكدا أن أولويات بلاده بخصوص ليبيا هي تجنب التصعيد العسكري.وقال الوزير دي مايو في تصريح له من العاصمة الإيطالية روما - وفق وكالة الأنباء الليبية- اليوم - " إن أولوية سلطات بلاده بشأن ليبيا تكمن في تجنب التصعيد العسكري ، مما يسبب زعزعة للاستقرار في المنطقة بأسرها".وأضاف أن بلاده تراقب عن كثب الوضع الدقيق في ليبيا، الذي نعتقد أنه لا يوجد مخرج آخر منه غير تسوية سياسية بين الأطراف.// انتهى //16:20ت م0084